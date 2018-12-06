Парламентарии поддержали позицию мэра Нижнего Тагила по уменьшению тарифа на ТКО

С 1 января, согласно установленным тарифам, тагильчане должны будут платить по 143 рубля за вывоз мусора. Для жильцов частных домов установлен тариф в 160 рублей с человека.

Владислав Пинаев высказался о завышении тарифов. Его точку зрения поддержал депутат Госдумы Алексей Балыбердин и председатель Нижнетагильской городской думы Алексей Пырин.

Алексей Балыбердин отметил, что он не понимает по какой причине тариф для екатеринбургского оператора на 20% меньше, чем у оператора, который будет обслуживать Нижний Тагил. Депутат сообщил, что направит запрос в РЭК для выяснения обоснованности тарифов.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, Алексей Пырин также отметил, что, несмотря на то, что РЭК снизил тарифы, они все-таки остаются высокими, и в министерство ЖКХ и РЭК также направлены запросы об обоснованности установленных тарифов.

Также мы настаиваем на том, что при принятии новых тарифов необходимо учитывать социальную составляющую данных,сказал депутат.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области, представляющий интересы Нижнего Тагила, Владимир Радаев сообщил, что он поддерживает позицию Владислава Пинаева и считает, что тарифы для тагильчан должны быть снижены.