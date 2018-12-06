Ремонт кабинетов труда и технологии начнется в школах 23 и 33 в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 345 тысяч рублей выделено на ремонт кабинета технологии в школе №33, расположенной по адресу ул. Красноармейская, 107а, и 194 тысячи рублей выделено на ремонт кабинета трудового обучения в школе №23 на ул. Черных, 86.

В школе №23 на выделенные средства проведут замену окон, очистку и огрунтовку стен, а также их окраску, отремонтируют пол. Помимо этого в сметный расчет включены электромонтажные работы.

Согласно техническому заданию, в школе №33 будет произведен первый этап работ – демонтаж и замена окон, окраска и штукатурка помещений мастерских внутри и снаружи. Всего запланировано несколько этапов.

Планирует полная реконструкция помещений, окна и кровля - первоочередно. Проекты готовы. Следующий этап – инженерные сети, проводка именно для мастерских. Потом идут косметический ремонт, а также двери и перегородки. Далее уже планируется закупка оборудования,рассказала редакции TagilCity.ru директор школы №33 Ирина Шосман.

Благодаря выделенным средствам у учеников школы №33 может появиться возможность развиваться по современным образовательным стандартам. Так, кабинет технологии в школе был закрыт в 90-х годах, все это время дети ходили на занятия в УПК. Однако сейчас УПК закрыт и, как сообщает директор школы, ребятам приходится обучаться на выездах, например, в мастерских при техникумах и колледжах.