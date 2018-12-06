Торгующий поддельными дипломами сайт заблокирован в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:59ОбществоФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле по решению прокуратуры был заблокирован сайт, на котором осуществлялась продажа поддельных дипломов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудники прокуратуры по обращению жителя Нижнего Тагила заблокировали интернет-ресурс, на котором осуществлялась торговля поддельными документами об образовании. На сайте можно было приобрести дипломы об окончании вузов и сузов, дипломы об окончании школы разных лет, в том числе и с отличием, свидетельства о сдаче ЕГЭ. На сайте можно было даже приобрести свидетельства о наличии ученой степени. Доступ к сайту, на момент проверки, был открыт.
Прокуратура направила в суд заявление о блокировке данного ресурс. Суд заявление удовлетворил, пишет «Новый день».
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