Торгующий поддельными дипломами сайт заблокирован в Нижнем Тагиле

Сотрудники прокуратуры по обращению жителя Нижнего Тагила заблокировали интернет-ресурс, на котором осуществлялась торговля поддельными документами об образовании. На сайте можно было приобрести дипломы об окончании вузов и сузов, дипломы об окончании школы разных лет, в том числе и с отличием, свидетельства о сдаче ЕГЭ. На сайте можно было даже приобрести свидетельства о наличии ученой степени. Доступ к сайту, на момент проверки, был открыт.