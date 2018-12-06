У губернатора Подмосковья появился новый официальный сайт

По данным телеканала «360», на сайте представлены четыре раздела: Программа», «Актуальное», «Медиа» и «Биография». В разделе «Программа» можно будет увидеть главные достижения и планы для каждого муниципалитета региона. Сайт будет автоматически определять местоположение пользователя и показывать тот город, в котором он живет.

Фото: воробьев.рф

Этот раздел поможет жителям Подмосковья ознакомиться с действиями власти по развитию следующих сфер города или района: финансовой, образовательной, транспортной, экологической, спортивной, культурной, здравоохранительной или ЖКХ. Здесь же будут показываться основные достижения и планы на ближайшие годы.

Фото: воробьев.рф

Раздел «Актуальное» содержит тексты на обсуждаемые темы, которые отражают точку зрения губернатора Московской области по разным вопросам, связанным с развитием региона, изменениями в стране и мире. Тут можно будет прочитать о встречах губернатора с президентом РФ Владимиром Путиным, а также ознакомиться с советами по поводу отдыха на ближайшие выходные.

Фото: воробьев.рф

В разделе «Медиа» будут представлены эксклюзивные фотографии и видеозаписи, которыми смогут бесплатно воспользоваться журналисты.

Фото: воробьев.рф

В последнем разделе – «Биография» - можно почитать о жизненном пути губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Это автобиография, в которой глава региона поведал об учебе и службе в армии, первых шагах в политической карьере и спортивных достижениях.