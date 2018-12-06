У губернатора Подмосковья появился новый официальный сайт

В четверг, 6 декабря был запущен новый сайт «Губернатор Подмосковья», на который можно перейти по адресу Воробьев.рф. Теперь жителям Подмосковья будет легче узнавать новости региона.
По данным телеканала «360», на сайте представлены четыре раздела: Программа», «Актуальное», «Медиа» и «Биография». В разделе «Программа» можно будет увидеть главные достижения и планы для каждого муниципалитета региона. Сайт будет автоматически определять местоположение пользователя и показывать тот город, в котором он живет.
Этот раздел поможет жителям Подмосковья ознакомиться с действиями власти по развитию следующих сфер города или района: финансовой, образовательной, транспортной, экологической, спортивной, культурной, здравоохранительной или ЖКХ. Здесь же будут показываться основные достижения и планы на ближайшие годы.
Раздел «Актуальное» содержит тексты на обсуждаемые темы, которые отражают точку зрения губернатора Московской области по разным вопросам, связанным с развитием региона, изменениями в стране и мире. Тут можно будет прочитать о встречах губернатора с президентом РФ Владимиром Путиным, а также ознакомиться с советами по поводу отдыха на ближайшие выходные.
В разделе «Медиа» будут представлены эксклюзивные фотографии и видеозаписи, которыми смогут бесплатно воспользоваться журналисты.
В последнем разделе – «Биография» - можно почитать о жизненном пути губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Это автобиография, в которой глава региона поведал об учебе и службе в армии, первых шагах в политической карьере и спортивных достижениях.
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