Жительница Нижнего Тагила взыскала с компании застройщика «СУ-1» 1,7 млн руб.

Жительница Нижнего Тагила заключила договор об участии в долевом строительстве многоквартирного дома в районе улиц Тимирязева-Ильича с компанией застройщика ООО «СУ-1». Женщина вложила в приобретение двухкомнатной квартиры площадью 51,8 кв. м. 1 млн рублей. Срок передачи квартиры по договору был назначен на 4 квартал 2017 года.

Прокурор, действуя в интересах тагильчанки, обратился в суд в связи с нарушением сроков строительства более чем на 2 месяца.