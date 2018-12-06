Жительница Нижнего Тагила взыскала с компании застройщика «СУ-1» 1,7 млн руб.
Тагильчанка через суд взыскала с компании застройщика ООО «СУ-1» 1,7 млн рублей за нарушение срока передачи квартиры.
Жительница Нижнего Тагила заключила договор об участии в долевом строительстве многоквартирного дома в районе улиц Тимирязева-Ильича с компанией застройщика ООО «СУ-1». Женщина вложила в приобретение двухкомнатной квартиры площадью 51,8 кв. м. 1 млн рублей. Срок передачи квартиры по договору был назначен на 4 квартал 2017 года.
Прокурор, действуя в интересах тагильчанки, обратился в суд в связи с нарушением сроков строительства более чем на 2 месяца.
Дзержинский суд расторг договор о долевом строительстве между жительницей Нижнего Тагила и компанией ООО «СУ-1» и постановил взыскать с застройщика 1 млн рублей, внесенных пострадавшей, 251 тысячу рублей – проценты за пользование чужими денежыми средствами и штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке в размере 500 тысяч рублей, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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