Жительница Первоуральска заплатит 100 тыс. рублей за фиктивную прописку 4-х узбеков

С сентября 2017 года по июль 2018 Екатерина Волчкова, проживающая в Первоуральске, предоставила жилое помещение, собственником которого являлась, для фиктивной прописки 4-м гражданам Республики Узбекистан. По материалам уголовного дела, женщина достоверно знала, что проживать в указанном помещении иностранцы не будут. За свои услуги она получила 20 тыс. рублей.