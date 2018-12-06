Жительница Первоуральска заплатит 100 тыс. рублей за фиктивную прописку 4-х узбеков
Сегодня, 07:30ОбществоФото: ufms-russia.ru
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Жительница Первоуральска по документам прописала у себя в квартире 4-х жителей Узбекистана, хотя знала, что проживать на жилплощади они не собираются. После того, как о незаконной регистрации узнали правоохранительные органы против женщины возбудили уголовное дело.
С сентября 2017 года по июль 2018 Екатерина Волчкова, проживающая в Первоуральске, предоставила жилое помещение, собственником которого являлась, для фиктивной прописки 4-м гражданам Республики Узбекистан. По материалам уголовного дела, женщина достоверно знала, что проживать в указанном помещении иностранцы не будут. За свои услуги она получила 20 тыс. рублей.
5 декабря мировой судья признал Волчкову виновной в нарушении статьи 322.2 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей. Свою вину женщина так и не признала, утверждая, что предлагала узбекам проживать по месту прописки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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