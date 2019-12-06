Больницу в Богдановиче, где стирают одноразовые простыни, проверяет прокуратура

Сотрудники и пациенты пожаловались на антисанитарный условия в Центральной больнице Богдановича, а также нехватку врачей. Член общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова проверила контракт и сообщила на своей странице в социальной сети, что в больнице используются одноразовые простыни, но есть фото, где они висят после стирки.

Руководство больницы утверждает, что несколько лет назад ситуация обстояла хуже, чем сейчас.

Пользователи в социальных сетях оставляют нелицеприятные комментарии, что подтверждает наличие проблем.

Директор больницы Елена Вдовина опровергла информацию о несоблюдении санитарных норм. Она подтверждает, что у больницы есть проблемы, но они касаются отсутствия ремонта, который постепенно проводится. Так, в декабре начнется ремонт хирургического отделения.

У нас несколько корпусов и одна хозяйственная машина. То, что связано с моргом, мы не перевозим в ней — это запрещено. Там перевозят блюда для буфета из пищеблока. Белье по СанПиНу транспортируется в прорезиненных пакетах, утверждает Вдовина.