Глава Росприроднадзора сообщила о завершении реформирования ведомства

Масштабное реформирование Росприроднадзора отразилось на всех субъектах РФ. В 89 регионах Российской Федерации были ликвидированы территориальные управления. Вместо них создали 33 межрегиональных отделения. Благодаря появлению новых структур ведомство сможет улучшить контроль за экологией в стране, информирует Muksun.fm.

В Росприроднадзоре стартовали изменения. Подобного не происходило на протяжении десятилетий. Запущен процесс обновления кадров. Так со своего поста ушел замглавы РПН ХМАО Александр Федяев. На Дальнем Востоке за подыгрывание стивидорам кресла начальника РПН по ДФО лишился Альтаир Тюменев.

Светлана Радионова еще до массовой чистки в рядах Росприроднадзора говорила о том, что она не станет мириться с пассивным отношением органа к жалобам россиян. В качестве примера глава ведомства привела тысячи обращений. Все они остаются без ответа уже несколько лет. Вместе с этим поручения по обращениям граждан, поступившие из администрации президента или правительства, исполнялись лишь на бумаге.

На данный момент Росприроднадзор набирает новый инспекторский состав. Чистка «авгиевых конюшен» в реорганизованном ведомстве продолжится.

В будущем году запланированы крупные проверки работы региональных операторов, мест утилизации, а также всех элементов и структур, которые имеют отношение к проведению мусорной реформы.