Мэр Нижнего Тагила назвал показухой работу дорожников за чистку асфальта лопатами

Дорожникам — не дай Бог, вы ещё раз поедете чистить лопатой сухой асфальт, забудьте, хватит народ смешить,заявил Владислав Пинаев.

Помимо этого, мэр поручил сотрудникам службы заказчика городского хозяйства тщательно следить за уборкой улиц во время этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина. Планируется, что специалисты ведомства проверят на маршруте передвижения гостей международных соревнований уборку снега на парковочных местах, тротуарах и дорогах.