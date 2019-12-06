В Нижнем Тагиле возле парка «Народный» появятся спортивные дорожки

Владислав Пинаев рассказал, что место под возведение детской больницы уже определено — за реабилитационным центром имени В. В. Тетюхина, а достраивать старую уже неактуально.

Для благоустройства второй очереди парка «Народный» необходим околоссальное количество финансовых средств, так что мы остановились на более приемлемом варианте. В этом районе планируется построить центр бокса, поэтому развитие территории пойдет по пути организации там спортивной зоны, где смогут заниматься общей физической подготовкой не только боксеры и борцы, но и горожане. Для этого планируется обустроить там велодорожки, места для занятий лыжами и скандинавской ходьбой,рассказал Владислав Пинаев.