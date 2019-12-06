В Нижнем Тагиле возле парка «Народный» появятся спортивные дорожки
О строительстве детской многопрофильной больницы, судьбе заброшенной воинской части и второй очереди парка «Народный» рассказал на встрече с работниками ВГОКа глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, сообщает пресс-служба администрации.
Владислав Пинаев рассказал, что место под возведение детской больницы уже определено — за реабилитационным центром имени В. В. Тетюхина, а достраивать старую уже неактуально.
По вопросу о воинской части мэр отметил, что здание передано муниципалитету, и в будущем там планируется построить спортивно-оздоровительный комплекс.
Для благоустройства второй очереди парка «Народный» необходим околоссальное количество финансовых средств, так что мы остановились на более приемлемом варианте. В этом районе планируется построить центр бокса, поэтому развитие территории пойдет по пути организации там спортивной зоны, где смогут заниматься общей физической подготовкой не только боксеры и борцы, но и горожане. Для этого планируется обустроить там велодорожки, места для занятий лыжами и скандинавской ходьбой,рассказал Владислав Пинаев.