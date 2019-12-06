Мэрия Екатеринбурга выиграла суд за землю над станцией метро «Бажовская»

Суд признал договор аренды, который мэрия заключила с компанией «Промавтосервис», недействительным. Компания обязана в течение месяца снести здание, построенное ранее на участке земли, из-за которого произошел спор. Фирма получит 12 млн рублей – именно за эту сумму она приобрела землю.

Напомним, что «Промавтосервис» приобрел землю над станцией метро «Бажовская» по заниженной стоимости и построил на ней автосервис. Власти Екатеринбурга пытались оспорить заключенную ранее сделку. В ноябре стало известно, что в одном из документов оказалась поддельная подпись бывшего сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба.