Мэрия Екатеринбурга выиграла суд за землю над станцией метро «Бажовская»
Сегодня, 19:38ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
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Арбитражный суд встал на сторону мэрии Екатеринбурга в рассмотрении дела об участке, под которым должны строить новую станцию метро, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Суд признал договор аренды, который мэрия заключила с компанией «Промавтосервис», недействительным. Компания обязана в течение месяца снести здание, построенное ранее на участке земли, из-за которого произошел спор. Фирма получит 12 млн рублей – именно за эту сумму она приобрела землю.
Напомним, что «Промавтосервис» приобрел землю над станцией метро «Бажовская» по заниженной стоимости и построил на ней автосервис. Власти Екатеринбурга пытались оспорить заключенную ранее сделку. В ноябре стало известно, что в одном из документов оказалась поддельная подпись бывшего сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба.
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