«Надо бить в набат»: Матвиенко возмутилась импортной петрушкой
Сегодня, 20:34ОбществоФото: сайт Совета Федерации
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась из-за низкой активности Минсельхоза РФ по преодолению положения в отечественном семеноводстве, пишет Интерфакс.
На встрече со статс-секретарями — заместителями министерств и ведомств Матвиенко сказала, что Россия зависима от зарубежных поставок семян.
Я уже не говорю о кукурузе, о картофеле, о пшенице! Но когда я в одном из регионов посещала тепличное хозяйство и мне сказали, что петрушка, укроп и салат — это тоже импортные семена, вот это меня правда добило, сказала спикер.
Она призвала Минсельхоз «бить в набат» и разработать план по развитию семеноводства в России. По данным издания, отечественное сельское хозяйство зависит от импортируемых семян на 30-90%. Все зависит от вида выращиваемых растений.
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