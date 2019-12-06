Носов прислал телеграмму-поздравление директору нижнетагильского филиала УрФУ

Отметим, текст оформлен в виде телеграммы. В поздравлении Носов пожелал Потанину и другим сотрудникам института «новых достижений, открытий и процветания».

Фото: соцсети Владислава Потанина

Сам Потанин объяснил TagilCity.ru такой тип послания тем, что у Сергей Носова, вероятно, плотный график. И отметил, что телеграммы не единственный способ общения между чиновниками.

Мы поддерживаем связь. Он всегда поддерживает и поздравляет: в день науки и так далее,рассказал TagilCity.ru Потанин.