Носов прислал телеграмму-поздравление директору нижнетагильского филиала УрФУ
Сегодня, 16:43ОбществоФото: соцсети Владислава Потанина
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Губернатор Магаданской области Сергей Носов прислал директору Нижнетагильского технологического института (филиал УрФУ) Владиславу Потанину письмо, в которой поздравил его с 75-летием вуза.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Отметим, текст оформлен в виде телеграммы. В поздравлении Носов пожелал Потанину и другим сотрудникам института «новых достижений, открытий и процветания».
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Фото: соцсети Владислава Потанина
Сам Потанин объяснил TagilCity.ru такой тип послания тем, что у Сергей Носова, вероятно, плотный график. И отметил, что телеграммы не единственный способ общения между чиновниками.
Мы поддерживаем связь. Он всегда поддерживает и поздравляет: в день науки и так далее,рассказал TagilCity.ru Потанин.
Напомним, Сергей Носов до 2018 года возглавлял Нижний Тагил. После он был назначен президентом России Владимиром Путиным на пост главы Магаданской области.
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