«Россети» могут начать устанавливать «умные» электросчетчики с июля 2020 года
Накануне, шестого декабря, в ходе совещания со статс-секретарями председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пожаловалась на срыв сроков подготовки подзаконных актов.
Глава ведомства полагает, что члены Правительства России внесут в нижнюю палату парламента предложение перенести сроки вступления в силу закона об электросчетчиках. По словам Матвиенко, в Совфеде такую инициативу обязательно заблокируют. Об этом сообщают "Новые известия".
«Федеральному собранию надоело прикрывать министерства и ведомства», — заявила спикер.
Топ-менеджеры холдинга «Россети» обещали приступить к установке умных электросчетчиков во время новых подключений или при замене вышедших из строя старых приборов. Данный процесс будет проходить при строгом соблюдении федеральных законов.
В зоне ответственности «Россетей» находятся живущие в частном секторе физлица и юрлица. Гражданам, проживающим в многоквартирных домах, счетчики будут устанавливать гарантирующие поставщики.
В конце минувшего года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о внедрении в государстве интеллектуальных систем учета электроэнергии. Эти системы включают в себя и умные счетчики, способные удаленно передавать показания. Помимо них появятся разные датчики, которые станут контролировать работу электросетей.
В законе прописано, что с первого июля 2020 года в многоквартирных домах учет потребления электроэнергии станут вести гарантирующие поставщики. Речь идет об основных энергосбытовых компаниях субъектов РФ. Электросетевые компании возьмут на контроль учет энергии, используемой остальными потребителями.
Примечательно, что структуры, которые не смогут обеспечить контроль за потреблением электричества с помощью умных счетчиков к 2023 году, станут штрафовать. Расходы на обслуживание новых систем будут включены в тарифы.