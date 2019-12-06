«Россети» могут начать устанавливать «умные» электросчетчики с июля 2020 года

Глава ведомства полагает, что члены Правительства России внесут в нижнюю палату парламента предложение перенести сроки вступления в силу закона об электросчетчиках. По словам Матвиенко, в Совфеде такую инициативу обязательно заблокируют. Об этом сообщают "Новые известия".

«Федеральному собранию надоело прикрывать министерства и ведомства», — заявила спикер.

Топ-менеджеры холдинга «Россети» обещали приступить к установке умных электросчетчиков во время новых подключений или при замене вышедших из строя старых приборов. Данный процесс будет проходить при строгом соблюдении федеральных законов.

В зоне ответственности «Россетей» находятся живущие в частном секторе физлица и юрлица. Гражданам, проживающим в многоквартирных домах, счетчики будут устанавливать гарантирующие поставщики.

В конце минувшего года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о внедрении в государстве интеллектуальных систем учета электроэнергии. Эти системы включают в себя и умные счетчики, способные удаленно передавать показания. Помимо них появятся разные датчики, которые станут контролировать работу электросетей.

В законе прописано, что с первого июля 2020 года в многоквартирных домах учет потребления электроэнергии станут вести гарантирующие поставщики. Речь идет об основных энергосбытовых компаниях субъектов РФ. Электросетевые компании возьмут на контроль учет энергии, используемой остальными потребителями.