Санкт-Петербург и австрийский Леобен станут сотрудничать в области воспитания кадров
В Австрии Международный центр компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО подписал соглашение о научно-техническом сотрудничестве с Техническим университетом Леобена.
Под текстом договора подписались председатель совета управляющих Центра Владимир Литвиненко и ректор альпийского вуза Вильфрид Айхельседер. Об этом сообщает karelinform.ru.
За подписанием соглашения наблюдали бургомистр Курт Валльнер, работники министерств науки, исследований, технологий и инноваций, а также помощник главы администрации президента Российской Федерации Кирилл Молодцов.
На данный момент Технический университет Леобена является опорным ВУЗом Центра компетенций в Австрии. Участники соглашения объединяют общие научные усилия. Университеты станут обмениваться студентами в рамках летних школ. Кроме этого, альпийский ВУЗ будет контролировать работу всех высших профильных учебных заведений Австрии.
По словам Владимира Литвиненко, сегодня перед горной отраслью стоят две глобальные проблемы. Во-первых, нужно воспитывать кадры, которые обладают новыми знаниями. Во-вторых, необходимо повышать доверие к сырьевому комплексу, а также повышать его роль в мировой экономике. Все эти задачи должен решить Международный центр компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО. Открытие отделения в Леобене даст возможность координировать деятельность всех профильных ВУЗов в Австрии.
Студенты из России в рамках магистерских программ смогут на протяжении 1,5 лет учиться в Леобене. После одного года обучения в австрийском ВУЗе аспиранты смогут попробовать защитить диссертацию в альпийском городе. Участники соглашения будут проводить совместные исследования.
Вильфрид Айхельседер рассказал, что уже в 2050 году население планеты станет потреблять в два раза больше ресурсов, чем ему требуется в наши дни. В результате нагрузка на окружающую среду вырастет в два раза. Решить эту техническую проблему должен Центр компетенций. Технический университет Леобена имеет возможность доносить до политиков ЕС важные данные, касающиеся энергоснабжения и работы с РФ. У ВУЗа есть свое представительство в Брюсселе.