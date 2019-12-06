Санкт-Петербург и австрийский Леобен станут сотрудничать в области воспитания кадров

Под текстом договора подписались председатель совета управляющих Центра Владимир Литвиненко и ректор альпийского вуза Вильфрид Айхельседер. Об этом сообщает karelinform.ru.

За подписанием соглашения наблюдали бургомистр Курт Валльнер, работники министерств науки, исследований, технологий и инноваций, а также помощник главы администрации президента Российской Федерации Кирилл Молодцов.

На данный момент Технический университет Леобена является опорным ВУЗом Центра компетенций в Австрии. Участники соглашения объединяют общие научные усилия. Университеты станут обмениваться студентами в рамках летних школ. Кроме этого, альпийский ВУЗ будет контролировать работу всех высших профильных учебных заведений Австрии.

По словам Владимира Литвиненко, сегодня перед горной отраслью стоят две глобальные проблемы. Во-первых, нужно воспитывать кадры, которые обладают новыми знаниями. Во-вторых, необходимо повышать доверие к сырьевому комплексу, а также повышать его роль в мировой экономике. Все эти задачи должен решить Международный центр компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО. Открытие отделения в Леобене даст возможность координировать деятельность всех профильных ВУЗов в Австрии.

Студенты из России в рамках магистерских программ смогут на протяжении 1,5 лет учиться в Леобене. После одного года обучения в австрийском ВУЗе аспиранты смогут попробовать защитить диссертацию в альпийском городе. Участники соглашения будут проводить совместные исследования.