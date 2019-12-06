Следствие проводит очную ставку между зампрокурора и замглавы СК Свердловской области

Кроме того, подтвердил проведение процедуры и адвокат Юрий Еланцев, который представляет интересы бывшего следователя Вячеслава Вострецова. Он тоже проходит по делу в качестве обвиняемого.

Это стандартная процедура. Очевидно, идет сверка позиций, которые занимают стороны, добавил Еланцев.

Вчера дома и в кабинете у зампрокурора региона Чуличкова были проведены следственные действия. Его имя появилось в деле первого декабря, когда суд избирал меру пресечения для силовика.

По версии следствия, бизнесмен Виталий Трухин обратился к адвокату Владиславу Вострецову с просьбой о возобновлении уголовного дела о хищении активов завода АО «Металлургический завод имени Бардина» (БМЗ). По нему предприниматель проходил в качестве потерпевшего. Вострецов вышел на Бусылко и пообещал деньги, если дело будет возобновлено. Осенью заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуликов подписал постановление о возобновлении дела. Бусылко получил за это 1,8 миллиона рублей.

Адвока Еланцев рассказал, что в ходе допроса следователи задавали вопросы по поводу того, предназначалась ли часть от средств Трухину. По его мнению, раз Суликов поставил свою подпись, то логично предположить его соучастие, но данный факт не был подтвержден, потому что Зампрокурора подписывает много таких постановлений.

Если бы это было правдой, то сегодня в качестве подсудимого мы увидели бы и зампрокурора, пояснил адвокат.