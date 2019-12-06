Сотрудники ОДКБ в Екатеринбурге намерены жаловаться на коллег за клевету

В письме они сообщают, что ответное заявление коллег не содержало предложений по условиям труда. В нем были только доводы, которые не касаются обращения.

«Лидер» нашего обращения занимается «сведением счетов» за неполученные помещения служебного общежития, а другие его участники «бойкотируют» работу собственного отделения. Расцениваем этот пункт как клевету, подлежащую административной и уголовной ответственности по ст. 128.1 УК РФ, говорится в письме.

Группа сотрудников Областной детской клинической больницы из 113 человек, которая направила публичное обращение губернатору Свердловской области с жалобой на низкие зарплаты, написала еще одно письмо, которое они распространяют в рабочих чатах. Медики указывают, что их коллеги, направившие второе обращение не так их поняли и о замене главного врача речи не шло.

Слышать про рост ваших персональных зарплат из года в год — безусловно, приятно, но увы — в больнице также есть сотрудники с недостойно низкой зарплатой, не соответствующей майским указам президента. О большой разнице в начислении стимулирующих и зарплат мы и указывали, говорится в письме.

Кроме того, они предлагают прекратить публичную переписку, которая «не красит» медицинское сообщество.

В начале декабря 113 сотрудников ОДКБ подписали публичное обращение к Евгению Куйвашеву, в котором указали на низкие зарплаты и попросили разобраться. В ответ сторонники администрации направили еще одно обращение, где заявили, что в больнице стало лучше с приходом Олега Аверянова и начали расти зарплаты. Тех, кто написал жалобу, они назвали «агрессивным меньшинством».