Суд Екатеринбурга оставил в СИЗО виновника ДТП на Малышева до окончания расследования

Срок продлен до 12 февраля, хотя следователи просили, чтобы он оставался в СИЗО до пятого марта.

В ходе заседания Васильев признал свою вину, но отрицает факт опьянения. На вопросы журналистов молодой человек не отвечал, говорил о том, что хочет извиниться.

Да, извиниться хочу. Мне искренне жаль, что так получилось. Я не хотел. Вину признаю. Но шестую часть (нахождение в состоянии опьянения) не признаю, сказал он.

Адвокат Васильева просил, чтобы дело было рассмотрено в закрытом режиме, но судья отказал.

Следователь Гараева отметила, что для завершения всех экспертиз и опроса свидетелей потребуется около трех месяцев. Кроме того, она утверждает, что было создано препятствие для следствия в виде подделки анализов.

Он может скрыться, оказывать давление на свидетелей, уничтожить доказательства. Именно поэтому прошу продлить задержание на 2 месяца и 22 суток, сказала Гараева.

Также на суде встал вопрос о наказании отца Васильева. Судья снял данный вопрос, так как материалы по данному нарушению выделены в отдельное дело.