Свердловчане просят Куйвашева сделать 31 декабря выходным днем
Сегодня, 14:18ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Региональное отделение партии «Родина» обратилось к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву от лица жителей региона с просьбой сделать 31 декабря выходным днем.
Председатель регионального отделения партии Валерий Хвостов попросил губернатора последовать примеру коллег из других регионов и перенести рабочий день с 31 декабря на 28 декабря.
Напомним, глава Томской области своим постановлением сделал 31 декабря выходным днем.
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