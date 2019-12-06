Свердловский омбудсмен просит снизить пенсионный возраст родителям детей-инвалидов

Как пояснили в аппарате омбудсмена, в селе Байкалово ребенок-инвалид не дожил до восьми лет один день. При этом он страдал заболеванием с самого рождения, женщине пришлось бросить работу и посвятить все время уходу за ребенком. Сейчас женщине 50 лет и у нее нет права на досрочную пенсию. Омбудсмен такую ситуацию считает несправедливой.