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#300лет
Свердловский омбудсмен просит снизить пенсионный возраст родителям детей-инвалидов
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Свердловский омбудсмен просит снизить пенсионный возраст родителям детей-инвалидов

Сегодня, 15:02ОбществоФото: Уполномоченный по правам человека в Свердловской области
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