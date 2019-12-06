Свердловский омбудсмен просит снизить пенсионный возраст родителям детей-инвалидов
Сегодня, 15:02ОбществоФото: Уполномоченный по правам человека в Свердловской области
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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова намерена просить о снижении пенсионного возраста для всех родителей детей-инвалидов. Сейчас это возможно только в случае, если ребенок-инвалид достигает восьмилетнего возраста, пишет портал Е1.
Как пояснили в аппарате омбудсмена, в селе Байкалово ребенок-инвалид не дожил до восьми лет один день. При этом он страдал заболеванием с самого рождения, женщине пришлось бросить работу и посвятить все время уходу за ребенком. Сейчас женщине 50 лет и у нее нет права на досрочную пенсию. Омбудсмен такую ситуацию считает несправедливой.
Напомним, Мерзлякова вошла в Совета по правам человека при президенте РФ. Там она будет заниматься вопросами «новых бедных». Это трудоспособные граждане, попавшие в тяжелую ситуацию, например, по причине закредитованности.
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