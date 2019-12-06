Тагильские сотрудники полиции вернулись из командировки в Дагестане

В Управлении МВД правоохранителей встретил начальник полиции города Ибрагим Абдулкадыров. Он поблагодарил полицейских за службу, пожелал здоровья и благополучия:

Вы с честью выполнили поставленные задачи. Отрываться на полгода от семьи, детей и близких — это очень тяжело, самое главное, что все вернулись живыми и здоровыми. Отдыхайте, набирайтесь сил.