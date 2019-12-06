Тагильские сотрудники полиции вернулись из командировки в Дагестане
Сегодня, 16:16ОбществоФото: пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»
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Сотрудники МУ МВД России «Нижнетагильское» вернулись из служебной командировки в Дагестане, где пробыли полгода, сообщает пресс-служба ведомтсва.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Управлении МВД правоохранителей встретил начальник полиции города Ибрагим Абдулкадыров. Он поблагодарил полицейских за службу, пожелал здоровья и благополучия:
Вы с честью выполнили поставленные задачи. Отрываться на полгода от семьи, детей и близких — это очень тяжело, самое главное, что все вернулись живыми и здоровыми. Отдыхайте, набирайтесь сил.
Впереди вернувшихся из служебной командировки сотрудников ждут реабилитационный период и встреча с родными.
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