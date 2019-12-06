У зампрокурора Свердловской области прошли обыски
Сегодня, 09:19ОбществоФото: Прокуратура Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
5 декабря в кабинете и дома у заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова прошли обыски, сообщает интернет-издание Znak.
Оперативные мероприятия проводили следователи управления СКР, занимающегося делами против свердловских чиновников.
Предполагается, что обыски связаны с делом замначальника свердловского управления СКР Михаила Бусылко, обвиняемого в получении взятки в размере 1,8 миллиона рублей.
Напомним, Бусылко, по версии следствия, получил взятку от предпринимателя Виталия Трухина за возобновление дела о хищении активов АО «Металлургический завод имени Бардина».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей