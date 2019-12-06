В Свердловской области «Росатом» начнет рассказывать о безопасности урановых хвостов

По мнению специалистов отрасли, граждане должны понимать, что представляют собой урановые отходы и опасность от них минимальная. Несколько из них поделились своим мнением по данному поводу.

Член Общественного совета Госкорпорации «Росатом» Кучинов Владимир Петрович рассказал, что было решено информировать население и вести диалог с общественниками и представителями СМИ.

Мы готовы показать свои промышленные производства представителям средств массовой информации и общественникам. Первый тур состоится уже 9 декабря в городе Зеленогорске. «Росатом» готов со всей ответственностью обсуждать тему ОГФУ, технологический, экономический и экологический аспекты использования этого сырья,говорит он.

Старший вице-президент по производству АО «ТВЭЛ» Зарубин Михаил Григорьевич считает, что нужно определиться с тем, что ОГФУ — это не отходы, а ценное сырье.

Люди, работающие на производстве в Новоуральске, прекрасно знают, как работает производство, что такое ОГФУ, и что такое безопасная работа с этим продуктом,говорит Зарубин.

ОГФУ, по его словам, представляет собой ценный продукт и является конкурентным преимуществом, потому что материал можно использовать для топлива АЭС, а также разрабатываются реакторы, которые будут работать на этом сырье. Он также подчеркнул, что ОГФУ менее опасен, чем природный уран.

Генеральный директор АО «УЭХК» Белоусов Александр Андрианович заявил, что предприятие давно работает на ОГФУ и за 70 лет негативного влияния на жителей города замечено не было.

Доцент УрФУ, заведующий радиационной лаборатории Института промышленной экологии УрО РАН Екидин Алексей Акимович объяснил, что опасность от ОГФУ, которое перевозится в герметичной упаковке и в ней же хранится, практически нулевая. Как показывает практика, пока еще не было ни одного инцидента с этим материалом.

Исходя из собственного опыта могу сказать, что когда мы запускали Союз-2 и вторая ступень должна была упасть на севере Свердловской области, там была паника. Нам пришлось проводить несколько общественных слушаний. Первая категория людей — это те, кто ничего не понимает и очень боится. Нам пришлось объяснять, что от упавших ступеней выхлоп как от двух автомобилей ГАЗ-24, и экологической катастрофы от этих ступеней на севере области не случится. А есть категория людей, которым хорошо, когда другим плохо. И им хочется просто поорать, .говорит бывший генеральный директор НПО автоматики Шалимов Леонид Николаевич

Научный сотрудник ООО Научно-производственное предприятие «Эксорб», физик-ядерщик, блогер Горчаков Дмитрий Анатольевич рассказал, что атомная отрасль закрыта, чем пользуются недобросовестные люди в своих целях. Из-за этого любая информация оттуда создает негатив. По его мнению, Росатом делает многое для улучшения открытости, в том числе и в Новоуральске.