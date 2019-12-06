Водоотведение, земля и ремонты: мэр Нижнего Тагила встретился с представителями ТОСов
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с представителями ТОСов «Речной», «Восточный», «Краснокаменский» и «Красногорский». Градоначальник обсудил с тагильчанами вопросы строительства в санитарной зоне НТМК и недочеты при ремонте дорог на Красном Камне, сообщает пресс-служба мэрии.
В частности, ряд участков ТОСа «Восточный» находятся в санаторно-защитной зоне НТМК, и по этой причине собственники не могут провести перепланировку или начать новое строительство. Проблема существует уже несколько лет. Пинаев предложил обсудить данный вопрос на ближайшей встрече с представителями ЕВРАЗа.
Жители ТОСа «Красногорский» также сообщили о проблеме с участками. Они не могут закрепить право на землю, так как участки были получены от организации, которой юридически и фактически уже не существует.
Тагильчане выразили благодарность за ремонт дорог на Красном Камне, но отметили, что на отремонтированной в 2018 году улице Грибоедова по одой из сторон не сделан тротуар. Также жалоба поступила на то, что двор на улице Пархоменко стал проездным после реконструкции общественной территории у памятника. Пинаев обещал разобраться в данных вопросах.
Мэр дал поручения по переносу площадки для хранения ТКО около школы 75/42 на Восточном проезде с целью более удобного передвижения пешеходов и автомобилистов. Помимо этого, в ТОСе «Восточный» будет подготовлен проект для проведения системы водоотведения на улице Панфилова.