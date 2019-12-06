Запрокурора после очной ставки с замглавы СК Свердловской области отпустили домой
Заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков после проведения очной ставки с замглавы следственного комитета по региону Михаилом Бусылко отпущен домой, сообщает Znak.
Как пишет издание, со ссылкой на собственный источник, Бусылко на очной ставке давал по нему показания, но вина Чуличкова не доказана и решение о возбуждении против него дела не принято.
На данный момент зампрокурора отстранен от дел и его ожидает служебная проверка. Такое решение было принято генпрокурором РФ Юрием Чайкой.
Собеседник отметил, что отстранение от работы на время проведения служебной проверки является стандартной процедурой и еще не говорит о виновности.
По версии следствия, бизнесмен Виталий Трухин обратился к адвокату Владиславу Вострецову с просьбой возобновить уголовное дело о хищении активов завода АО «Металлургический завод имени Бардина» (БМЗ). Вострецов связался с Бусылко и пообещал заплатить, если дело будет возобновлено. Осенью заместитель прокурора Свердловской области подписал «нужное» постановление и дело было возобновлено. За это Бусылко получил взятку в размере 1,8 миллиона рублей.
29 ноября Бусылко был задержан. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Покушение на получение взятки в особо крупном размере»). Вместе с ним задержали и Вострецова. Его обвинили по статье 291.1 УК РФ («Посредничество в получении взятки»). Первого декабря обоих обвиняемых отпустили под домашний арест.
Адвокат Еланцев во время процесса рассказал, что следователи интересовались, полагалась ли часть денег прокурору. Но версия не подтвердилась.
Пятого декабря в кабинете и дома у запрокурора прошли обыски. Сегодня, шестого декабря, между Чуличковым и Бусылко прошла очная ставка.