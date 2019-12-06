Запрокурора после очной ставки с замглавы СК Свердловской области отпустили домой

Как пишет издание, со ссылкой на собственный источник, Бусылко на очной ставке давал по нему показания, но вина Чуличкова не доказана и решение о возбуждении против него дела не принято.

На данный момент зампрокурора отстранен от дел и его ожидает служебная проверка. Такое решение было принято генпрокурором РФ Юрием Чайкой.

Собеседник отметил, что отстранение от работы на время проведения служебной проверки является стандартной процедурой и еще не говорит о виновности.

По версии следствия, бизнесмен Виталий Трухин обратился к адвокату Владиславу Вострецову с просьбой возобновить уголовное дело о хищении активов завода АО «Металлургический завод имени Бардина» (БМЗ). Вострецов связался с Бусылко и пообещал заплатить, если дело будет возобновлено. Осенью заместитель прокурора Свердловской области подписал «нужное» постановление и дело было возобновлено. За это Бусылко получил взятку в размере 1,8 миллиона рублей.

29 ноября Бусылко был задержан. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Покушение на получение взятки в особо крупном размере»). Вместе с ним задержали и Вострецова. Его обвинили по статье 291.1 УК РФ («Посредничество в получении взятки»). Первого декабря обоих обвиняемых отпустили под домашний арест.

Адвокат Еланцев во время процесса рассказал, что следователи интересовались, полагалась ли часть денег прокурору. Но версия не подтвердилась.