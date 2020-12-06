Актеры «Уральских пельменей» отсудили у своего бывшего директора 2,5 миллиона рублей

На днях Арбитражный суд Москвы удовлетворил иски, совокупность которых составляет свыше двух миллионов рублей, четверых актером шоу «Уральские Пельмени» к компании, руководящую должность которой занимает Сергей Нетиевский.
Параллельно в другом процессе команда добилась апелляции и взыскания еще 300 тысяч рублей с этой же компании бывшего директора. Общий выигрыш команды сегодня составил два с половиной миллиона рублей,рассказал текущий директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов.
После того, как Сергей Нетиевский покинул проект, не прекращается спор, кто владеет брендом и деньгами, заработанными на концертах, сообщает URA.RU.
Напомним, разногласия между «Уральскими пельменями» и Сергеем Нетиевским начались с 2015 года. Обе стороны обвинили друг друга в выводе средств из проекта. В январе 2020 года суд обязал Натиевского выплатить «Уральским пельменям» 870 тысяч рублей за один из выпусков.