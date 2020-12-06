Чума, лекарства от коронавируса и погоня за пособиями: итоги недели в Нижнем Тагиле

Череда потерь к концу года не угасает: на минувшей неделе стало известно о скоропостижном уходе из жизни двух медиков. В Нижнем Тагиле умерла 34-летняя педиатр, а в Нижнем Тагиле на этой неделе прощались с представителем династии врачей — от продолжительной болезни скончался заведующий травматологией на Вагонке Георгий Ионга. Потеря произошла и в педагогическом сообществе: 5 декабря не стало учителя музыкальной школы на Вагонке Галины Пискуновой. Мы соболезнуем всем, кого коснулись эти потери.