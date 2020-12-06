Чума, лекарства от коронавируса и погоня за пособиями: итоги недели в Нижнем Тагиле

Чума, лекарства от коронавируса и погоня за пособиями: итоги недели в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:51ОбществоАлександра ЛогиноваPhoto: 1Mediainvest.ru
Эту неделю сложно назвать спокойной. Многие надеются, что с окончанием 2020 года канут в лету и многочисленные тревожные события, которыми он был полон. А пока декабрь выдает все то суровое, что успел накопить этот високосный год. Давайте справляться с этим всем вместе.

Начать хочется все-таки с позитива: в Нижнем Тагиле на этой неделе появились новые трамваи, запланирован проект реконструкции Южного въезда, ведется строительство ледового городка на центральной площади города, а также власти обещают праздничные представления для детей в честь Нового года.

В связи с пандемией в Нижнем Тагиле выросла безработица, по официальным данным — в 9 раз. Тагильчане массово стали получать статус безработных во время пандемии из-за пособий, считают собеседники редакции. При этом количество вакансий в Центре занятости населения в несколько раз ниже, чем на рекрутинговых сайтах.

К коронавирусу в Нижнем Тагиле присоединился карантин из-за африканской чумы свиней, которая была обнаружена в продукции одного из местных предпринимателей. Зараженные товары были уничтожены, как и нервные клетки многих тагильчан.

Череда потерь к концу года не угасает: на минувшей неделе стало известно о скоропостижном уходе из жизни двух медиков. В Нижнем Тагиле умерла 34-летняя педиатр, а в Нижнем Тагиле на этой неделе прощались с представителем династии врачей — от продолжительной болезни скончался заведующий травматологией на Вагонке Георгий Ионга. Потеря произошла и в педагогическом сообществе: 5 декабря не стало учителя музыкальной школы на Вагонке Галины Пискуновой. Мы соболезнуем всем, кого коснулись эти потери.

Там временем в Нижнем Тагиле заболевшим коронавирусом постепенно начали выдавать бесплатные лекарства, а также российские власти анонсировали скорое начало вакцинации от COVID-19 людей из группы риска (врачей, педагогов и т. д.).

На фоне откровенного дефицита медицинских работников в городе остро стоит вопрос и с переходом на аутсорсинг «скорой помощи»: на этой неделе профсоюзы и работники тагильской СМП обсудили план борьбы за отмену этого процесса. Такая реформа в структуре находится под вниманием известного тагильского врача Вячеслава Погудина, ныне являющегося депутатом областного Заксобрания. Он заявил о необходимости изменений в «скорой помощи».

Происшествия на дорогах региона на этой неделе тоже претендуют на звание самых трагических событий: в больнице скончалась 83-летняя женщина, переходившая дорогу в неположенном месте, а также случился ряд аварий с погибшими на Серовском тракте. Участникам дорожного движения хочется напомнить о том, что дорога не прощает ошибок при игнорировании дорожных условий, ПДД или выборе скоростного режима. И пешеходов, и водителей всегда кто-то ждет дома.

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