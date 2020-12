В Екатеринбурге пенсионерка скончалась через два часа после выписки из больницы

Пожилая женщина из Екатеринбурга скончалась через два часа после выписки из больницы 3 декабря. Ее дочь была против, чтобы мать отпускали. Однако врачи ее заверили, что пациентка находится в стабильном состоянии.

Женщина была госпитализирована 21 ноября, пишет 66.RU со ссылкой на дочь пенсионерки. По ее словам, мама была в тяжелом состоянии. Она провела на лечении около полутора недель. Ей был поставлен диагноз «тромбоэмболия легочной артерии». 3 декабря девушка приехала в отделение, чтобы забрать маму после выписки. Она рассказала, что женщина находилась в плохом состоянии — не могла сама передвигаться, жаловалась на сильные головные боли, ее трясло и она дышала через аппарат. Женщина попросила оставить мать в больнице, но, по ее словам, персонал ответил, что пенсионерка получила «хорошее лечение» и находится в стабильном состоянии. Также девушка утверждает, что врачи расценили состояние матери как показное. В результате девушка забрала маму из больницы в 14.30, а уже в 16.20 — она скончалась. Напомним, в начале ноября женщину из Нижнего Тагила выписали из горбольницы № 1 с коронавирусом, затрудненным дыханием и поражением легких. Менее чем через сутки она скончалась дома. Родные рассказали о смерти тагильчанки с COVID-19 через сутки после выписки

