На Урале транспортники попросили губернатора очистить остановки от автохамов

В некоторых случаях возникают аварийные ситуации. Инвалиды лишены возможности нормально сесть в низкопольные автобусы, потому что те не могут подъехать к бордюрам. При этом ответственность за жизнь и здоровье пассажиров возложена на водителей,подчеркнули в письме, сообщает Е1.