На Урале транспортники попросили губернатора очистить остановки от автохамов

В Екатеринбурге профсоюз уральских транспортников составил письмо губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой решить проблему с загруженностью остановок общественного транспорта, к которым, из-за автомобилей граждан, не могут подъехать троллейбусы и автобусы.

В некоторых случаях возникают аварийные ситуации. Инвалиды лишены возможности нормально сесть в низкопольные автобусы, потому что те не могут подъехать к бордюрам. При этом ответственность за жизнь и здоровье пассажиров возложена на водителей,подчеркнули в письме, сообщает Е1. За текущий год это не первая просьба членов профсоюза решить возникшую проблему: в феврале они также отправляли коллективное письмо в ГИБДД и мэрию, под которым подписались 679 водителей общественного транспорта, но результатов это не принесло. Ситуация не изменилась и продолжает ухудшаться. Просим вас принять меры,написали транспортники. Губернатор Евгений Куйвашев на письмо пока не ответил. Напомним, 6 ноября стало известно, что транспортники хотят заставить COVID-диссидентов, которые задерживают общественный транспорт в Екатеринбурге, выплачивать серьезные штрафы. Транспортники Екатеринбурга решили засудить COVID-диссидентов

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter