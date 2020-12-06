Нарушения везде: в Нижнем Тагиле сотрудники прокуратуры и ГИБДД проверили автобусы

Нарушения везде: в Нижнем Тагиле сотрудники прокуратуры и ГИБДД проверили автобусы

Сегодня, 15:09ОбществоPhoto: ТК «Телекон»
В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД и прокуратуры проверили безопасность перевозок пассажиров и обнаружили нарушения почти в каждом автобусе.

Осмотр средств общественного транспорта провели на остановке «Универсам», расположенной на проспекте Вагоностроителей, сообщает ТК «Телекон». Данная остановка считается конечной для автобусов маршрута № 50, поэтому здесь всегда находится несколько машин.

Самыми распространенными нарушениями стало отсутствие в автобусах указателей местонахождения огнетушителей, а также информации с правилами перевозки и стоимостью провоза багажа, рассказал помощник прокурора Дзержинского района Артур Штир. А ходе проверки нашли неточности и в оформлении путевых листов.

В процессе рейда были выявлены несколько организаторов перевозок, которых вызовут в прокуратуру. За несоблюдение правил пассажирских перевозок им грозит предупреждение или штраф до 20 тысяч рублей.

Напомним, в Нижнем Тагиле стали известны промежуточные результаты рейдов ГИБДД по выявлению нарушений со стороны водителей и пешеходов.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
автобусырейдобщественный транспортНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы