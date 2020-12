Нарушения везде: в Нижнем Тагиле сотрудники прокуратуры и ГИБДД проверили автобусы

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД и прокуратуры проверили безопасность перевозок пассажиров и обнаружили нарушения почти в каждом автобусе.

Осмотр средств общественного транспорта провели на остановке «Универсам», расположенной на проспекте Вагоностроителей, сообщает ТК «Телекон». Данная остановка считается конечной для автобусов маршрута № 50, поэтому здесь всегда находится несколько машин. Самыми распространенными нарушениями стало отсутствие в автобусах указателей местонахождения огнетушителей, а также информации с правилами перевозки и стоимостью провоза багажа, рассказал помощник прокурора Дзержинского района Артур Штир. А ходе проверки нашли неточности и в оформлении путевых листов. В процессе рейда были выявлены несколько организаторов перевозок, которых вызовут в прокуратуру. За несоблюдение правил пассажирских перевозок им грозит предупреждение или штраф до 20 тысяч рублей. Напомним, в Нижнем Тагиле стали известны промежуточные результаты рейдов ГИБДД по выявлению нарушений со стороны водителей и пешеходов. В Нижнем Тагиле подведен промежуточный итог рейдов ГИБДД

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter