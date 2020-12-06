Смерть учителя и разбившийся строитель. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге иномарка влетела в девушку-пешехода, ждавшую разрешающий сигнал светофора. Вечером 5 декабря водитель Volkswagen завершал левый поворот. В этот момент со встречного направления вылетел Hyundai и врезался в боковую часть поворачивающему автомобилю. От столкновения «Хёндэ» отбросило на пострадавшую. От удара девушка отлетела на несколько метров. Находившиеся рядом молодые люди скрылись с места происшествия. Очевидцы сообщают, что сначала к сбитой женщине никто не подходил. Позже на помощь подоспели водители попавших в ДТП транспортных средств. По словам свидетелей, устроивший аварию водитель пытался проскочить на «желтый».