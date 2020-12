Смерть учителя и разбившийся строитель. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях за 6 декабря в Свердловской области.

5 декабря в Нижнем Тагиле скончалась учительница музыкальной школы № 2 Пискунова Галина Викторовна. Коллеги отмечают особую любовь, с которой педагог относилась к детям, дар к обучению и высокую работоспособность. Прощание состоится 7 декабря в 13.15 на улице Патона, 4. В Нижнем Тагиле скончалась педагог музыкальной школы №2 на Вагонке В Екатеринбурге на стройке УГМК арены упали двое рабочих. Один из них разбился насмерть, второй находится в реанимации. Очевидцы сообщают, что выходцы из Узбекистана сорвались с высоты четвертого уровня строения. По предварительной информации, происшествие не носит криминальный характер. Вероятной причиной инцидента называют нарушение техники безопасности со стороны работников. Погибшему молодому человеку было 20 лет, а госпитализированному — 22 года. Точная причина трагедии выясняется. На территории стройки ледовой арены УГМК в Екатеринбурге сорвались двое рабочих В Екатеринбурге иномарка влетела в девушку-пешехода, ждавшую разрешающий сигнал светофора. Вечером 5 декабря водитель Volkswagen завершал левый поворот. В этот момент со встречного направления вылетел Hyundai и врезался в боковую часть поворачивающему автомобилю. От столкновения «Хёндэ» отбросило на пострадавшую. От удара девушка отлетела на несколько метров. Находившиеся рядом молодые люди скрылись с места происшествия. Очевидцы сообщают, что сначала к сбитой женщине никто не подходил. Позже на помощь подоспели водители попавших в ДТП транспортных средств. По словам свидетелей, устроивший аварию водитель пытался проскочить на «желтый». В Екатеринбурге Hyundai снес ждавшую «зеленый» девушку-пешехода Профсоюз уральских транспортников обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой решить проблему загруженных остановок общественного транспорта. Из-за припаркованных с нарушениями автомобилей, водители рейсовых транспортных средств не могут подъехать к отведенному месту, чтобы забрать пассажиров. Из-за этого возникают аварийные ситуации, а инвалиды не имеют возможности попасть в низкопольные автобусы. Подобное обращение уже не первое. Зимой подобные письма рассылались в ГИБДД и администрацию Екатеринбурга, но результатов это не принесло. На момент публикации глава региона не ответил членам профсоюза. На Урале транспортники попросили губернатора очистить остановки от автохамов

