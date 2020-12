В Екатеринбурге на благотворительном мероприятии для детей-сирот и инвалидов Дедов Морозов снабдили противогазами в рамках борьбы с COVID-19.

Все основные СИЗы уже имеются у Дедов Морозов и Снегурочек. Сегодня комплект дополнен новыми средствами — противогазами, сообщается в группе благотворительного движения «Дорогами добра» во «Вконтакте». Мероприятие провели 6 декабря. В программе предусмотрено обучение детей через веселые конкурсы и мастер-классы.

