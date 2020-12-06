В Екатеринбурге пропавший месяц назад таксист вышел на связь

В Екатеринбурге пропавший месяц назад таксист вышел на связь

Сегодня, 20:57ОбществоPhoto: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге найден пропавший месяц назад Иван Кобяков. Он оказался в рабочем доме.

Как сообщает отец Кобякова, мужчина уехал на заработки в Екатеринбург и с 12 ноября перестал выходить на связь.

Сначала устроился таксистом, но был пойман за пьяную езду. После этого расстроился и начал пить еще больше. Уснул на остановке поддатый и у него украли документы с телефоном, передает E1 слова отца Кобякова.

Папа проживает в Североуральске. Пропавший также трудился там охранником. Затем развелся с женой, просрочил сдачу экзаменов по специальности и начал пить. После чего и уехал подзаработать в другой город.

Как сообщил отцу сам Кобяков, в трудовом доме на Уктусе он работает за ночлег и еду. Алкоголь не употребляет, так как за это потеряет место. Как оказался в таком месте мужчина объяснить затруднился. Историей заинтересовался лидер движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников. Он рассказал, что в таких заведениях часто используют труд без оплаты. Забирают у людей документы и ценные вещи, делают зависимым. Представители движения намерены посетить данный трудовой дом с проверкой.

Напомним, летом в Новоасбесте пропала 73-летняя женщина. Тело пенсионерки обнаружили в ноябре. У пожилой женщины были проблемы с памятью.

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