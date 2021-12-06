Белгородский водоканал не успевает освоить бюджет и завершить работы

Помимо этого, в декабре 2019 года объявили о появлении убытков у предприятия, в связи с чем в Белгороде и Белгородском районе увеличились тарифы на воду до 25 рублей. Ранее этот показатель держался на отметке в 17,58 рубля за кубометр. Повышение цен компания объясняла тем, что жители города мало платят, в связи с чем качественно делать ремонт инженерных сетей не получается. Однако практика показала, что повышение тарифов в регионе не помогло, поскольку качество услуг не улучшилось и запланированные работы не выполнялись.