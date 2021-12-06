Белгородский водоканал не успевает освоить бюджет и завершить работы

По информации bel.ru, в 2021 году предприятие получило 1,5 млрд рублей из бюджета Белгородской области, однако из общей суммы им удалось освоить лишь 541 млн рублей.
В 2020 году произошла похожая ситуация. Компании дали задачу выполнить работы на 463,6 млн рублей. В эту сумму включили капремонт 4,2 км сетей водоснабжения и 2,2 км водоотведения, а также комплексную реконструкцию очистных сооружений в областном центре. Планировалось, что в 2020 году все мероприятия компании обойдутся в 819 млн рублей, однако Белоблводоканал провел работы лишь на 236,6 млн рублей.
В этом году предприятию поручили выполнить 80 мероприятий по капремонту, реконструкции и строительству объектов ВКХ. Кроме того, они занимались установкой 128 станций водоподготовки. Компания планировала закончить все работы к концу этого года, однако удалось завершить лишь треть от годового объема работ.
В следующем году из областного бюджета Белоблводоканалу планируют выделить более 5,7 млрд рублей. Эта сумма почти в четыре раза превышает объёмы работы на 2021 год. Предполагается, что компания выполнит 646 комплексных мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения за счет вложения этих средств в следующем году.
Помимо этого, в декабре 2019 года объявили о появлении убытков у предприятия, в связи с чем в Белгороде и Белгородском районе увеличились тарифы на воду до 25 рублей. Ранее этот показатель держался на отметке в 17,58 рубля за кубометр. Повышение цен компания объясняла тем, что жители города мало платят, в связи с чем качественно делать ремонт инженерных сетей не получается. Однако практика показала, что повышение тарифов в регионе не помогло, поскольку качество услуг не улучшилось и запланированные работы не выполнялись.
Напомним, что финансирование ГУП «Белоблводоканал» из областного бюджета увеличивается практически ежегодно: в 2015 году предприятию выдали на реализацию его мероприятий 94,4 млн рублей без НДС, в 2019 эта сумма составляла 70,2 млн рублей, в 2020 году — 147,1 млн рублей, в 2021 году — 1,5 млрд рублей, в 2022 году — 5,7 млрд рублей.
Тем временем в Белгороде имеется 61,2% изношенных сетей водоснабжения на 2020 год, в Белгородском районе — 38,5%. На 2015 год эти же показатели держались на отметке 57,6% и 53,7% соответственно. Кроме того, централизованная канализация полностью или частично отсутствует на 229 улицах.