Буцаев: РЭО объединит свыше 10 тысяч волонтеров из России

Около 10 тысяч волонтеров из 70 российских регионов объединит Российский экологический оператор (РЭО) до конца 2022 года. На форуме «Мы вместе» гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил важность эковолонтерства и экопросвещения. Также он рассказал о руководстве, как стать эковолонтером, которое включает 10 шагов.

Буцаев сказал, что РЭО планирует стремительно развивать институт экологического волонтерства и помогать этому всяческими способами. На данном этапе стоит задача объединить около 10 тысяч волонтеров из 70 регионов РФ до конца следующего года. При этом он пригласил присоединиться к движению всех желающих и призвал следить за новостями касаемо развития проекта в соцсетях, пишет 360tv.ru. Свыше 150 волонтерских акций и участие в 12 форумах по всей России запланировано в рамках программы «Экопоколение РЭО». В текущем году РЭО выступил за проведение 10 волонтерских акций по раздельному сбору ТКО, в том числе и на особо охраняемых природных объектах. Больше 85 тысяч человек участвовали в проведении мероприятий, благодаря чему собрали около 150 тонн мусора. Буцаев отметил, что важная функция эковолонтерства — это экопросвещение, которое включает в себя проведение уроков и просветительских мероприятий. В связи с этим был подготовлен специальный медиабанк с видеороликами, плакатами и уроками для детей. Чем больше людей сортирует мусор, тем меньше отходов отправляется на полигоны, что дает больший эффект. Поэтому эковолонтерство играет важную роль в экологическом просвещении, а 2022 год докажет это на практике. Помимо этого РЭО вместе с Ассоциацией волонтеров России и движением «Делай!» разработали пособие о том, как стать эковолонтером. Оно включает в себя программы обучения волонтеров на базе вузов, волонтерских организаций, а также сборник кейсов по эковолонтерству. В пособие входит удобный классификатор эковолонтерских акций, которые посвящены современным проблемам экологии. Также оно охватывает волонтерство в области отходов, лесное, заповедное и зооволонтерство. В руководстве написано о 10 шагах, которые включают теоретическую и практическую часть. Также в нем есть лучшие кейсы по эковолонтерству в РФ, благодаря которым можно стать экоактивистом и организовывать собственные акции. Буцаев надеется, что данное пособие поможет сформировать у заинтересованных людей представление об экологическом добровольчестве. Также оно сможет нарастить технологические компетенции, которые будут способствовать совершенствованию волонтерской деятельности. На сегодняшний момент РЭО работает над созданием цифрового курса на базе данного руководства. Благодаря платформе можно будет обучиться навыкам и знаниям экологического волонтерства и легко стать волонтером.

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