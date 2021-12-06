О принуждении работать «в газ» руководством «Листвяжной» заявил шахтер

Шахтер «Листвяжной» в Кемеровской области рассказал, что руководство заставляло работать в условиях повышенного содержания метана, чем нарушало требования Ростехнадзора. Некоторым предлагали деньги, а другим грозили отстранить от работы.

Говорят, что закроем спуск в шахту, что не будешь больше здесь работать. Пугали тем, что знают все, что кредиты, семьи, что устроиться на шахту какую-либо другую — проблема, передает «РЕН ТВ» слова шахтера. Шахтер рассказывает, что вторым замдиректора Рустамом Сагалимовым спуск знакомому в шахту был закрыт из-за отказа работать «в газ». В результате мужчина остался без работы. Обращаться в Ростехнадзор мужчина не видел смысла даже анонимно, так как приезжающие инспектора не заходили в шахту, а сами работники боялись санкций руководства, пишут «Новые известия». Также он рассказал, что руководство настойчиво заставляло спускаться в шахту. Кто-то соглашался на деньги и заклеивал датчик метана. Напомним, трагедия на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. По данным Ростехнадзора, основная причина — взрыв метана. На тот момент внутри шахты находились 285 горняков. Погибли 51 человек, в том числе и 5 спасателей. Еще 99 человек пострадали. Куйвашев и Якушев принесли соболезнования родным погибших в Кузбассе шахтеров

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