Организатору Универсиады-2023 предъявлено обвинение в получении взяток в 38 млн руб

Члену оргкомитета по проведению Универсиады-2023, советнику губернатора Свердловской области Алексею Пьянкову предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере. Речь идет о четырех эпизодах на общую сумму более 38 млн рублей.

Эти обвинения добавились к уже предъявленным ранее обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями, уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, мошенничестве и растрате. По мнению следствия, Алексей Пьянков совершил эти преступления, находясь в должности министра по управлению государственным имуществом Свердловской области. Среди вменяемых эпизодов неоднократное получение общей суммой более 25 млн рублей за оказание содействия в приобретении государственными предприятиями помещений в Екатеринбурге по улице Репина, получение взятки в 11 млн рублей за оказание содействия в приобретении в государственную собственность здания в Екатеринбурге по улице Крестинского, получение взятки в 2 млн рублей за продление срока договора аренды земельного участка площадью 4 тыс. кв. м. Примечательно, что именно этому чиновнику уже предъявляли обвинение в растрате денежных средств в 55 млн рублей при организации приобретения в госсобственность здания, предназначенного для организации проведения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в 2018 году чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге. По версии следствия, в 2012 году будущий глава МУГИСО создал ОПГ, занимавшуюся выводом бюджетных средств, получением взяток с помощью фирм-пустышек и офшорных компаний. В нее вошли 12 человек, которых Пьянков организовал в соответствии со всеми правилами ведения преступного бизнеса. По имеющейся информации, именно этой группе предъявлено более 10 обвинений. Это и имитация реставрационных работ на памятниках архитектуры: памятник архитектуры 19-го века Дом Крылова в Екатеринбурге по адресу: Тургенева 18. Ущерб составил 9 млн рублей. Выкуп в пользу государства по завышенным ценам и/или без проведения торгов недвижимости у подконтрольных юрлиц: помещения по адресам: Екатеринбург, ул Вайнера, 15а и ул. Горького 65а. Превышение рыночной стоимости выкупаемых площадей у ЗАО «Хантос-инвест» составило 60 млн рублей. Организация продажи подконтрольным юрлицам земельных участков по заниженной в десятки раз цене. Речь идет об участках в Екатеринбурге по адресам: ул. Розы Люксембург, 63, Народной воли, Розы Люксембург, 56, Розы Люксембург, 65 — 67. Ущерб государству от продажи составил 18 млн рублей. Передача в аренду подконтрольным юрлицам государственного имущества в виде 5 земельных участков в Екатеринбурге: по ул Бабушкиной, переулку Калиновскому, Сибирском тракте, на Московском тракте, по ул. Дорожной, ул. Народной воли. Общая кадастровая стоимость земель, незаконно переданных в аренду на льготных условиях, составила более 244 млн рублей. Несмотря на предъявленные обвинения по 14 пунктам и причинение ущерба государству более чем в полмиллиарда рублей, Алексей Пьянков продолжает оставаться на свободе, официальных заявлений от правоохранительных органов до сих пор нет. Более того, Алексей Пьянков, несмотря на общественный резонанс, продолжает продвигаться по карьерной лестнице. Покинув пост министра по причине кратковременного пребывания в СИЗО, он, выйдя в 2016 году под подписку о невыезде, был назначен губернатором Свердловской области заместителем председателя рабочей группы по повышению инвестпривлекательности ЖКХ Свердловской области, а затем глава региона назначает его своим советником. В мае 2021 года губернатор назначил Алексея Пьянкова ответственным за подготовку к проведению саммита SportAccord и Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, включив в соответствующие оргкомитеты. Чем объясняется такое покровительство обвиняемого и нахождение на свободе чиновника, в отношении которого расследуются уголовные дела, неизвестно.

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