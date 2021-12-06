Партия ЕР наметила планы по реализации своей народной программы

Партия ЕР наметила планы по реализации своей народной программы
Партия ЕР наметила планы по реализации своей народной программы
Сегодня, 16:31ОбществоФото: er.ru
«Единая Россия» подвела итоги своей деятельности за пятилетку. Она наметила планы по воплощению в жизнь народной программы. Произошло это на третьем этапе XX Съезда партии, состоявшемся в Москве в субботу, четвертого декабря.

Именно благодаря народной программе единороссы и одержали победу на выборах в парламент. Помимо этого, партия успела обновить собственный руководящий состав. Об этом пишет primamedia.ru.

В своей речи Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о победе политического объединения на выборах. Успех партии принесли не громкие лозунги, а отношение к народу. Единороссы составили для населения конструктивную, созидательную и объединяющую повестку. Их программа по праву называется народной. Ведь она основана на идеях россиян.

Путин пояснил, что реализация народной программы уже началась. В федеральном бюджете были отражены ее приоритеты. Соответствующий законопроект фракция поддержала, а также депутаты «Единой России» внесли в него важные изменения социальной направленности, например поправку об увеличении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.

По словам президента, быстрое выполнение обозначенных целей говорит о партии как об ответственной и зрелой политической силе.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев указал на ту большую роль, которую сыграло политическое объединение в сохранении устойчивой экономики и социальной стабильности в стране. Партия планомерно реализует курс главы государства.

«Единая Россия» в последние годы делает много законодательной работы по социальному направлению. В настоящее время получателями социальной поддержки числятся более 50 миллионов граждан. Партия гарантировала продление программы материнского капитала. Благодаря ей была введена 100%-ная оплата больничных листов родителям с детьми до семи лет, увеличены пособия беременным женщинам в тяжелой жизненной ситуации, выплаты семьям, где один родитель воспитывает ребенка от восьми до 16 лет, и так далее. Получилось оказать поддержку пожилым людям в сельской местности, сдвинуть с места решение проблемы расселения из аварийных домов и защитить права дольщиков.

Медведев рассказал, как много партия сделала для учащихся школ. Был принят закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников, обновлен парк школьных автобусов и так далее. По инициативе единороссов с 2016 года школам передали свыше 9 000 транспортных средств.

Партийные проекты функционировали успешно. В их рамках удалось построить 370 школ. До 2024 года возведут еще 1300. Очереди в детские сады исчезают. В стране появилось свыше 480 000 новых мест в дошкольных учреждениях. Скоро их число увеличится еще не менее чем на 77 000. При непосредственном участии жителей в порядок привели более 60 000 дворов и 20 000 общественных пространств. В государстве появляется система долговременного ухода за престарелыми гражданами, продолжается возведение поликлиник, развивается школьная медицина и готовятся медицинские кадры.

Сайт «Единой России» сообщает, что основная цель для политического объединения заключается в выполнении обязательств, заложенных в народной программе. Документ станут корректировать и дополнять в соответствии с запросами россиян, резюмировал Дмитрий Медведев.

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