Политолог: «Единая Россия» сохраняет монополию на партию президента

Политолог: «Единая Россия» сохраняет монополию на партию президента
Политолог: «Единая Россия» сохраняет монополию на партию президента
Вчера, 23:33ОбществоФото: фрагмент видео
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков стал участником круглого стола «Перезагрузка «Единой России». Основные этапы и итоги». По его мнению, обращение Владимира Путина на съезде политической партии свидетельствует о том, что ей удалось сохранить позицию президентской политической силы.

В руководящих органах сейчас появилось довольно много новых кадров, которые так или иначе связаны с партией, пишет информационный портал nashgorod.ru.

«Если вы себя проявили как активист в разного рода социальных проектах, то «Единая Россия заинтересована в том, чтобы вас привлекать, - констатировал Алексей Чеснаков. - Если вы яркий волонтер, у вас получается разного рода интересные кампании - приходите в партию».

Перезагрузка ЕР стартовала с возвращения регионов в партию и партии в регионы. Такого мнения придерживается председатель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Он назвал крайне важной идею избрания губернаторов секретарями региональных отделений.

«Теперь мы видим конструктивное взаимодействие с главами регионов», - заявил Костин.

По его словам, единороссы расширили практику партийного выдвижения. Чтобы политикам в регионах и элите было интересно работать через партийные площадки, дали старт партийным проектам – таким, как запуск инфраструктурных кредитов и обеспечение социальной газификации.

Другим шагом было выстраивание четкого взаимодействия с фракцией ЕР в Госдуме, сообщил Алексей Чеснаков.

«Свидетельство этому – последние решения на съезде, когда руководитель фракции стал замсекретаря генсовета, а сама фракция ежегодно будет отчитываться на съезде за реализацию народной программы», - заявил он.

Кроме того, улучшилось качество работы «Единой России» с членами правительства. Положения, фигурирующие в народной программе политического блока, нашли в итоге отражение в госбюджете.

Константин Костин заявил: чрезвычайно важный момент заключается в том, что единороссам удалось выстраивание современных систем работы с населением. Речь идет об общественных приемных и народной программе, а также о ежегодных отчетах перед избирателями на всех без исключения уровнях. По его мнению, хорошо проявила себя в том числе и цифровизация политической партии.

В завершение встречи Константин Костин сказал, что в ближайшие несколько лет партии необходимо решить две главные задачи. Первая – это исполнить все свои обещания и реализовать собственную народную программу. Вторая – подтвердить свой электоральный статус и преодолеть все последствия пандемии коронавируса. Прежде всего социально-экономические, резюмировал Костин.

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