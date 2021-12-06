Политолог: «Единая Россия» сохраняет монополию на партию президента

В руководящих органах сейчас появилось довольно много новых кадров, которые так или иначе связаны с партией, пишет информационный портал nashgorod.ru.
«Если вы себя проявили как активист в разного рода социальных проектах, то «Единая Россия заинтересована в том, чтобы вас привлекать, - констатировал Алексей Чеснаков. - Если вы яркий волонтер, у вас получается разного рода интересные кампании - приходите в партию».
Перезагрузка ЕР стартовала с возвращения регионов в партию и партии в регионы. Такого мнения придерживается председатель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Он назвал крайне важной идею избрания губернаторов секретарями региональных отделений.
«Теперь мы видим конструктивное взаимодействие с главами регионов», - заявил Костин.
По его словам, единороссы расширили практику партийного выдвижения. Чтобы политикам в регионах и элите было интересно работать через партийные площадки, дали старт партийным проектам – таким, как запуск инфраструктурных кредитов и обеспечение социальной газификации.
Другим шагом было выстраивание четкого взаимодействия с фракцией ЕР в Госдуме, сообщил Алексей Чеснаков.
«Свидетельство этому – последние решения на съезде, когда руководитель фракции стал замсекретаря генсовета, а сама фракция ежегодно будет отчитываться на съезде за реализацию народной программы», - заявил он.
Кроме того, улучшилось качество работы «Единой России» с членами правительства. Положения, фигурирующие в народной программе политического блока, нашли в итоге отражение в госбюджете.
Константин Костин заявил: чрезвычайно важный момент заключается в том, что единороссам удалось выстраивание современных систем работы с населением. Речь идет об общественных приемных и народной программе, а также о ежегодных отчетах перед избирателями на всех без исключения уровнях. По его мнению, хорошо проявила себя в том числе и цифровизация политической партии.
В завершение встречи Константин Костин сказал, что в ближайшие несколько лет партии необходимо решить две главные задачи. Первая – это исполнить все свои обещания и реализовать собственную народную программу. Вторая – подтвердить свой электоральный статус и преодолеть все последствия пандемии коронавируса. Прежде всего социально-экономические, резюмировал Костин.