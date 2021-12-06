Протоколы за ковидные нарушения разрешено составлять Минкульту в Свердловской области

Кроме них в список включены представители Министерства общественной безопасности, АПК и продовольственной безопасности. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Речь идет о составлении протоколов за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения, по которой штраф может достигать 30 тысяч рублей. Наказание назначается через суд.
Представители ведомств, у которых появляются новые новые полномочия, входят в группы, проверяющие общественные места на соблюдение масочного режима.
Ранее составление протоколов разрешалось только представителями министерства спорта и министерства общественной безопасности.