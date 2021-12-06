Протоколы за ковидные нарушения разрешено составлять Минкульту в Свердловской области

Число должностных лиц, которые могут составлять протоколы за нарушение антикоронавирусных мер, например, за несоблюдение масочного режима или QR-кодов, было расширено. Теперь в этот список вошли и представители Министерства культуры.

Кроме них в список включены представители Министерства общественной безопасности, АПК и продовольственной безопасности. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Речь идет о составлении протоколов за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения, по которой штраф может достигать 30 тысяч рублей. Наказание назначается через суд. Представители ведомств, у которых появляются новые новые полномочия, входят в группы, проверяющие общественные места на соблюдение масочного режима. Ранее составление протоколов разрешалось только представителями министерства спорта и министерства общественной безопасности.

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