Шкуматов: Нарушал ПДД водитель, а отвечать за нарушения будет Киркоров

По словам Шкуматова, скорее всего, сам певец за рулем своей машины не ездит, а пользуется услугами личного водителя — что, впрочем, подтвердил и адвокат певца Александр Добровинский. Но так как автомобиль зарегистрирован на Киркорова, нести ответственность за нарушения придется ему, сообщает NEWS.ru.
Лидер «Синих ведерок» также отметил, что копить такую гору неоплаченных штрафов — это неправильно. Так что очень хорошо, что этой ситуацией заинтересовалась полиция, резюмировал он.
Напомним, ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что на певца составлено сразу девяносто протоколов за неуплату автомобильных штрафов. В пресс-службе Таганского суда Москвы пояснили, что по каждому из них Киркорову придется заплатить также административный штраф в двойном размере от неуплаченной суммы. Крмое того, в качестве альтернативного наказания ему может грозить административный арест на 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.