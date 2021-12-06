Шкуматов: Нарушал ПДД водитель, а отвечать за нарушения будет Киркоров

Шкуматов: Нарушал ПДД водитель, а отвечать за нарушения будет Киркоров
Шкуматов: Нарушал ПДД водитель, а отвечать за нарушения будет Киркоров
Сегодня, 21:41ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Руководитель движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов прокомментировал сообщения в прессе по поводу девяноста неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, оформленных на Филиппа Киркорова.

По словам Шкуматова, скорее всего, сам певец за рулем своей машины не ездит, а пользуется услугами личного водителя — что, впрочем, подтвердил и адвокат певца Александр Добровинский. Но так как автомобиль зарегистрирован на Киркорова, нести ответственность за нарушения придется ему, сообщает NEWS.ru.

Лидер «Синих ведерок» также отметил, что копить такую гору неоплаченных штрафов — это неправильно. Так что очень хорошо, что этой ситуацией заинтересовалась полиция, резюмировал он.

Напомним, ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что на певца составлено сразу девяносто протоколов за неуплату автомобильных штрафов. В пресс-службе Таганского суда Москвы пояснили, что по каждому из них Киркорову придется заплатить также административный штраф в двойном размере от неуплаченной суммы. Крмое того, в качестве альтернативного наказания ему может грозить административный арест на 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

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