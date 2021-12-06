Шкуматов: Нарушал ПДД водитель, а отвечать за нарушения будет Киркоров

Напомним, ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что на певца составлено сразу девяносто протоколов за неуплату автомобильных штрафов. В пресс-службе Таганского суда Москвы пояснили, что по каждому из них Киркорову придется заплатить также административный штраф в двойном размере от неуплаченной суммы. Крмое того, в качестве альтернативного наказания ему может грозить административный арест на 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.