Скандал с травлей ученика прокомментировала школа в Екатеринбурге

Скандал с травлей ученика прокомментировала школа в Екатеринбурге
Скандал с травлей ученика прокомментировала школа в Екатеринбурге
Сегодня, 17:12ОбществоФото: 1MI
На обвинения в буллинге ученика ответило руководство школы № 16 в Екатеринбурге. Там между учеником и его классным руководителем произошел конфликт. В результате родители обвинили учителя в травле.

У мальчика наблюдаются проблемы поведенческого характера, по данным документа, пишет Ура.ру. Однако родители с этим не согласны.

В документе отмечается, что все этапы взаимодействия с родителями за время обучения соблюдаются в полном объеме. Руководителем было проведено две встречи с родителями по вопросам адаптации ребенка. В ходе них также обсуждалось соблюдение правил школы и давались рекомендации родителям.

Школьный педагог-психолог проводил работу со всеми учениками. Мама ребенка, отметили в школе, была только на одной консультации в ноябре 2019 года, а потом отказалась от общения с психологом.

Мама ученика рассказала, что действительно была на одной консультации, она была типовой. Поэтому женщина приняла решение обратиться к независимому педагогу. В заключении специалиста сказано, что имеются проблемы с адаптацией из-за незрелости психики, но женщина утверждает, что сын здоров.

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