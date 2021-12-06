Уральская модель чуть не погибла от разрыва яичника после отказа приема в больнице

Уральская модель чуть не погибла от разрыва яичника после отказа приема в больнице
Уральская модель чуть не погибла от разрыва яичника после отказа приема в больнице
Сегодня, 10:50ОбществоФото: 1MI
Фотомодель из Кировграда Анастасия Зуева чуть не погибла от разрыва яичника после того, как в больнице отказались ее принять ночью.

В ночь на 28 ноября девушка почувствовала сильную боль внизу живота, тошноту и головокружение. Вместе с мужем она отправилась в Кировградскую центральную больницу. По словам девушки, в приемный покой они прибыли около полуночи. Сначала их не пускали, а потом женщина спросила, что им нужно. Супруги попросили помощи, а медик, рассказывает девушка, начала говорить, что придется поднимать всех врачей. Еще одна медсестра советовала ждать до утра и прийти на прием.

Через пол часа пациентка не дождалась помощи. Они с мужем отправились в Невьянскую ЦРБ. Там девушку прооперировали после анализов, которые выявили разрыв яичника. По словам врачей, рассказала пациентка, она потеряла почти литр крови и чуть не погибла.

Гинеколог сообщила девушке, что операции можно было избежать. Анастасия рассказала, что у нее изначально можно было выкачать жидкость из яичников и последствия оказались бы не такими серьезными. Теперь пациентка планирует обратиться в Следственный комитет. Адвокатом уже составлено обращение.

В Минздраве Свердловской области заявления пациентки опровергают. Там сообщили, что девушка сама решила покинуть больницу еще на этапе термометрии. Врач, по данным минздрава, осмотр не производил, пациентка документы не предъявляла и ее обращение не зафиксировано в журнале. Кроме того, девушка покинула больницу через три минуты после посещения учреждения. С персонала взяты письменные объяснения, их слова подтверждены видеозаписью.

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