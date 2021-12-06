Власти Кубы оберегают здоровье российских туристов

По словам советника по вопросам туризма посольства Кубы в Российской Федерации Хуана Карлоса Эскалона, туризм в период эпидемии является делом рискованным. Но кубинские власти уделяют первоочередное внимание здоровью местных жителей и путешественников из-за рубежа. Здоровье людей важнее всего. Экономические интересы тут в меньшем приоритете. Об этом пишет tass.ru.
В настоящее время среди населения Кубы уровень вакцинации довольно высок. Эпидемию COVID-19 в карибском государстве почти получилось взять под контроль. Вероятность возникновения очередных волн инфекции довольно невелика. На острове уже есть коллективный иммунитет от ковида. По данному показателю Куба вошла в число самых безопасных стран на земле для туристов с эпидемиологической точки зрения, пояснил Хуан Карлос Эскалона.
Дипломат добавил, что в наши дни все туристические объекты «острова свободы» работают. Гости из РФ могут их свободно посещать. На Кубе российских туристов ожидают не только как гостей из-за рубежа. Куба и Россия давно наладили товарищеские отношения, выходящие за рамки связей между властями. Это сотрудничество между двумя дружественными нациями. Крепость дружбы проверило время.
Санитарные власти карибской страны с 15 ноября сняли все внутренние ограничения для кубинцев и путешественников, прилетающих на остров. Попадающие на остров туристы обязаны показать документ о прохождении вакцинации или справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сделанного за три дня до вылета из страны пребывания.
Куба опять стала для россиян одним из наиболее привлекательных туристических направлений. Авиакомпания «Аэрофлот» уже анонсировала возобновление полетов в Гавану в декабре. Туристические компании наращивают число рейсов на курорт Варадеро даже из других городов внутри РФ. Рейсы на остров Кайо-Коко сохранятся, заверил Эскалона.
Собеседник издания выразил надежду, что скоро туристические операторы станут собирать рейсы в кубинские города Санта-Клара, Камагуэй и Ольгин. Эти туристические маршруты жители России выбирали до эпидемии чаще всего.
Куба открыла все свои аэропорты и внутренние границы при условии обеспечения высокого уровня безопасности для туристов, посещающих ее территорию.