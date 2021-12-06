Власти Кубы оберегают здоровье российских туристов

Дипломат добавил, что в наши дни все туристические объекты «острова свободы» работают. Гости из РФ могут их свободно посещать. На Кубе российских туристов ожидают не только как гостей из-за рубежа. Куба и Россия давно наладили товарищеские отношения, выходящие за рамки связей между властями. Это сотрудничество между двумя дружественными нациями. Крепость дружбы проверило время.