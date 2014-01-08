Acura объявила цены на RDX и MDX

7-местный кроссовер MDX будет предлагаться в двух комплектациях – Techno и Advance.

За Acura MDX в комплектации Techno придется заплатить от 2 499 000 рублей, а за Advance - от 2 799 000 рублей.

Acura RDX будет предлагаться в комплектации Techno.

Компактный SUV оборудован ксеноновыми фарами головного света с автоматическим корректором, системой бесключевого доступа, электроприводом двери багажника, датчиками дождя и света, 18-дюймовыми литыми легкосплавными дисками и зеркалами заднего вида с обогревом, функцией памяти и электроприводом, двухзонным климат-контролем, люком с электроприводом, системой переключения передач подрулевыми лепестками.

Интерьер RDX отличается высококачественными материалами отделки. Сидения с отделкой из натуральной кожи оборудованы функцией подогрева. Водительское кресло имеет возможность электрорегулировки в 8 направлениях. Кроссовер оснащен люком с электроприводом, 5-дюймовым i-Mid дисплеем, премиальной аудиосистемой Acura Premium Sound System.