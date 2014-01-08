Новый Lexus RC F-версии дебютирует в Детройте
Новый Lexus RC F построен на базе купе RC, которое было представлено в ноябре 2013 года на Токийском международном автосалоне. Под капотом у нового Lexus находится самый мощный из когда-либо разработанных Lexus двигателей V8 объемом 5 литров. Мощность двигателя превышает 450 л.с.
Форма каждого компонента тщательно проработана для достижения максимальных динамических показателей, – говорит главный инженер Lexus RC F Юкихико Ягучи. – Уникальные воздухозаборники в крышке капота и задней части передних крыльев обеспечивают оптимальное охлаждение двигателя, а также повышают устойчивость автомобиля при движении. Они создают агрессивный внешний вид купе и настраивают водителя на динамичное вождение.
RC F во многом перенял черты дизайна суперкара Lexus LFA. Активное антикрыло выдвигается из крышки багажника на скорости свыше 80 км/ч и складывается, когда скорость падает ниже 40 км/ч.
Эффектный салон новинки гармонично дополняет агрессивный внешний облик купе. В центре приборной панели расположен круговой индикатор, который изменяется в зависимости от одного из четырех выбранных режимов движения. Меняется все – от типа выводимой информации до цвета и размера шрифта.
Комфорту водителя и пассажиров уделено особое внимание. RC F стал первой моделью Lexus, на которой устанавливается рулевое колесо эллипсовидной формы. Сиденья с встроенными подголовниками специально разработаны для F-версии. Дизайн сидений обеспечивает высокий уровень поддержки. Сиденья могут быть обшиты кожей пяти разных цветов, каждый с контрастной прострочкой и вышитой буквой F.