Новый Lexus RC F-версии дебютирует в Детройте

Форма каждого компонента тщательно проработана для достижения максимальных динамических показателей, – говорит главный инженер Lexus RC F Юкихико Ягучи. – Уникальные воздухозаборники в крышке капота и задней части передних крыльев обеспечивают оптимальное охлаждение двигателя, а также повышают устойчивость автомобиля при движении. Они создают агрессивный внешний вид купе и настраивают водителя на динамичное вождение.

RC F во многом перенял черты дизайна суперкара Lexus LFA. Активное антикрыло выдвигается из крышки багажника на скорости свыше 80 км/ч и складывается, когда скорость падает ниже 40 км/ч.

Эффектный салон новинки гармонично дополняет агрессивный внешний облик купе. В центре приборной панели расположен круговой индикатор, который изменяется в зависимости от одного из четырех выбранных режимов движения. Меняется все – от типа выводимой информации до цвета и размера шрифта.