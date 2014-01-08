Peugeot показали новый универсал 308
8 января 2014, 04:10ОбществоРОман БОТов
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Peugeot поделились изображениями нового 308 SW (Station Wagon), официальная премьера которого намечена на Женевский автосалон 2014 года. Основным конкурентом обновлённой модели станет Volkswagen Golf Variant (в некоторых странах известный как Jetta Sportwagen). Новый Peugeot 308 SW получит широкую линейку силовых агрегатов – бензиновых и дизельных, с механической и автоматической трансмиссией, мощностью от 92 до 163 лошадиных сил.
Кроме этого, ожидается появление дизельно-электрического гибрида. Новый Peugeot 308 Station Wagon поступит в продажу уже этим летом, а в сентябре в Париже будет показан кабриолет на базе второго поколения Peugeot 308.
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