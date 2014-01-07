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Рождество Христово: какие мероприятия приготовил город для тагильчан. И гадания на суженого
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рождество Христово: какие мероприятия приготовил город для тагильчан. И гадания на суженого

7 января 2014, 09:00Общество
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