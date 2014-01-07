Рождество Христово: какие мероприятия приготовил город для тагильчан. И гадания на суженого

Но прежде всего хочется передать послание Иннокентия, епископа Нижнетагильского и Серовского, который отметил следующее:

Дорогие отцы, мои сослужители и соработники, братья и сестры, все верные чада Нижнетагильской и Серовской земли! С праздником Рождества Христова и наступающим Новолетием! Великая радость от того, что с нами Христос, что Он среди нас, что Он рождается в сердце каждого из нас, переполняет сегодня наши сердца. Отечески желаю всем нам помощи Божией во всех делах, доброго здоровья, мира, созидания и всего потребного ко спасению души. Пусть праздник Рождества Христова станет праздником нашего возрождения во Христе. Умолкнем для мира, чтобы в душе нашей родилось Божие Слово и наполнило нас Божеством, Светом и святостью...

Мероприятия в Нижнем Тагиле, посвященные Рождеству

В 14:00 в Нижнетагильском парке культуры им. А.П.Бондина состоятся «Рождественские забавы» - развлекательная программа для детей и взрослых.

В Нижнем Тагиле на главной площади города – Театральной – тагильчан ожидает Рождественская концертная программа, которая начнется в 17:00 и продлится до 20:00. Это еще один чудесный повод собраться всем жителям города у нашей красавицы – Новогодней елки.

8 января, кстати, будет еще одно мероприятие, посвященное Рождеству, – праздничная программа за столиками «Рождество с гармониками». Пройдет она в 17:00 в КДК «Современник» в фойе второго этажа.

Святочные гадания

Наверняка многие тагильчане сегодняшней ночью или хотя бы раз в жизни гадали. Несмотря на то, что святочные гадания продолжаются вплоть до Крещения. Обычно гадают на будущее, на суженного, то есть на будущего супруга, на замужество, детей, богатство и благополучие. Но это не значит, что все пророчества сулят только положительные изменения в жизни. Результат может и не порадовать гадающих. Но если вы не боитесь и решили узнать, что вас ждет, дерзайте. Рождественских и крещенских гаданий существует великое множество. Вот, кстати, наиболее популярные.

Гадание с глубокой тарелкой, свечой и полосками бумаги

Лист бумаги разрезается на тонкие полосы. На этих полосах девушки пишут те события, которые могут произойти в этом году: замужество, рождение ребенка, покупка машины, смена работы, увольнение, исключение из института (для объективности гадания следует написать хотя бы пару неблагоприятных событий). В глубокую и большую тарелку или таз наливается вода, но не до края. Девушки прикрепляют полоски бумаги по краям тарелки так, чтобы они не намокли и были выше уровня воды. Можно просто завернуть полоски за края тарелки или приклеить на клей или пластилин. Затем на воду опускается зажженная свеча. Надпись на полоске, которую эта свеча подожжет, сбудется.

Гадание по кольцам и крупе

Гадающие снимают свои кольца и кидают их в тазик или мешок. Туда же насыпают много крупы и тщательно перемешивают, чтобы кольца распределились равномерно и девушки не знали бы, где конкретно они находятся. После этого каждая гадающая достает горсть с крупой. Если в горсти есть колечко, то скоро замуж, если нет – то в этом году свадьбы не будет. А если гадающая вытащила свое колечко, то это вдвойне хорошо: брак будет долгим и счастливым.

Гадание на игральных картах

Гадающая кладет перед сном под подушку карты королей и произносит: «Суженый мой, ряженый, приснись мне во сне». Если во сне к ней придет пиковый король - муж будет старым и ревнивым, червонный король - молодым и богатым, крестовый - военным или бизнесменом, а бубновый - желанным. Если никакой король во сне не явился, то замуж гадающая в этом году не выйдет.

Гадание по книге

Для гадания выбирается какая-нибудь толстая художественная книга, лучше всего роман. Гадающая задает волнующий ее вопрос об отношениях, о будущем или на любую другую тему. Потом называет номер страницы книги и номер строки сверху или снизу. Ответ на вопрос должен содержаться в этой строке. Конечно, он может быть не дословный, нужно домыслить и включить воображение.

Гадание по руке и кольцу на пол будущего ребенка

В кольцо продевают волосок гадающей (если у девушки короткие волосы, то можно взять нитку) и опускают его в воду. Потом подносят кольцо к руке гадающей. Если кольцо начнет совершать круговые движения, то родится девочка, если продольные – то мальчик. Если кольцо неподвижно – то детей у девушки не будет.

Всем наверняка известно, что такие церковные праздники, как Рождество предваряют посты - период, в который верующие придерживаются определенных запретов, в частности, на потребление животных продуктов. Но организму в зимний период требуется белок, поэтому нужно найти альтернативу мясу, например, купить морепродукты - рыбу, кальмары или креветки. В них содержится много микроэлементов и полезных аминокислот, поэтому такая диета не только соответствует религиозным канонам, но и приносит пользу ослабленному долгой зимой организму.