Русскоязычный сайт OpenStreetMap полностью переработан. openstreetmap.ru - вторая версия

Команда поддержки сайта openstreetmap.ru с ErshKUS во главе выкатила его вторую версию. Переделано вообще всё, кроме списка слоёв — хотя и в последнем слой общественного транспорта заменён на литовский. Вкладки стали серьёзнее и структурированнее. Левая панель теперь заменяет пропавшую кнопку инструментов и сразу оповещает о возможностях карты в лицо (а также подсознательно через полезные советы).

Самое крутое нововведение — теперь карту можно использовать как справочник-«жёлтые страницы». Приблизить нужную область, открыть в панели «Точки интереса» (название сменят, скорее всего) и выбрать нужный тип заведений. Выводятся не только общеупотребимые теги (время работы на русском, невероятно), но и адрес заведения определяется через обратное геокодирование. Теперь мой любимый пример со временем работы почты или банка стал осязаемее. Картируйте свои кварталы и хвастайтесь знакомым. Организации! Не стесняйтесь отметить себя на карте!