Tata Nano получит двухцилиндровый дизель
8 января 2014, 02:00ОбществоРОман БОТов
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Самый дешёвый серийный автомобиль станет доступен и в дизельном варианте. Новинку продемонстрируют через месяц на выставке Auto Expo в Индии. Двухцилиндровый дизельный мотор будет развивать 54 лошадиных сил и расходовать 2,7 литра на 100 километров и, таким образом, станет самым энергоэффективным двигателем в линейке силовых агрегатов Tata Nano.
Оснащение дизельных Nano останется таким же, как и у бензиновых малолитражек. По цене около 2 500 долларов покупатель получит совершенно пустой автомобиль без ремней безопасности и бокового зеркала. Зато по мере небольшого увеличения стоимости появляются такие опции как кондиционер, CD-проигрыватель с четырьмя динамиками, Bluetooth и даже бесключевой доступ.
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