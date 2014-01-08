Tata Nano получит двухцилиндровый дизель

Оснащение дизельных Nano останется таким же, как и у бензиновых малолитражек. По цене около 2 500 долларов покупатель получит совершенно пустой автомобиль без ремней безопасности и бокового зеркала. Зато по мере небольшого увеличения стоимости появляются такие опции как кондиционер, CD-проигрыватель с четырьмя динамиками, Bluetooth и даже бесключевой доступ.